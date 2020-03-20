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Lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, pet şişe sularını taşıyan TIR'da lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı.

20.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:36
Lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, pet şişe sularını taşıyan TIR'da lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

?Sakarya'dan aldığı pet şişe suları Balıkesir'e götüren Ramazan Budak yönetimindeki 10 ED 911 plakalı TIR, saat 10.30 sıralarında, D-130 karayolu Gonca Rampası'na geldiğinde lastiğinin patlaması sonucu yanmaya başladı. Ramazan Budak dorseden yükselen dumanları görünce aracı yolun sağ şeridinde durdurdu. İhbar üzerine bölgeye Gölcük İtfaiye Amirliği ve Donanma Komutanlığı'nın itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan dorseyi söndürdü. Yangında TIR'ın dorsesi kullanılmaz hale geldi.

Ramazan Budak, "Sakarya'dan aldığım suları Balıkesir'e götürüyordum. Bir patlama sesi duydum, sonra aracın dorsesi yandı" dedi.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan Yalova istikameti, soğutma çalışmalarının ardından kontrollü olarak yeniden açıldı. Aracın yoldan çekilmesi için de çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gölcük, Güncel

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