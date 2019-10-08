Haberler » Güncel » Lastiği patlayan tır yandı

Lastiği patlayan tır yandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda, lastiğin patlaması sonucu çıkan yangın araçta hasara yol açtı.

08.10.2019 11:54Lastiği patlayan tır yandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda, lastiğin patlaması sonucu çıkan yangın araçta hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Özgür Ö'nün kullandığı 80 AAY 258 plakalı sunta yüklü tırın Gerede gişeleri yakınlarında ön lastiği patladı.
Lastiğin patladığını gören sürücü tırı emniyet şeridine çekerek durdurdu.
Tırın, lastiğin olduğu bölümden alev aldığını gören sürücü, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:41 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 'Kamuoyunda Gündeme Gelen Asılsız İddialar ve Gerçekler' kitapçığı
15:41 Rus fotoğraf tarihi Bursa'da anlatıldı
15:41 İBB'den metrobüs açıklaması
15:40 Bilecik'te motosiklet tıra çarptı: 1 yaralı
15:40 ABD Başkanı Trump: "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor.
15:40 Kız Çocuklarının Değersizleştirilmesinin Önlenmesi
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek