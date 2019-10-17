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Lastiği patlayan TIR yandı, yol ulaşıma kapandı

BOLU'da, TEM yolunda, TIR'ın patlayan lastiğinin alev alması sonucu, dorsesindeki 2 milyon TL değerinde tekstil malzemesinin bir bölümü yandı.

17.10.2019 00:10Lastiği patlayan TIR yandı, yol ulaşıma kapandı

BOLU'da, TEM yolunda, TIR'ın patlayan lastiğinin alev alması sonucu, dorsesindeki 2 milyon TL değerinde tekstil malzemesinin bir bölümü yandı. Yangın nedeniyle  yolun İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde medyana geldi. Kayseri'den İstanbul'a tekstil malzemesi taşıyan Kadir Özhan yönetimindeki 38 YK 173 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Patlayan lastiğin tutuşması sonucu TIR'ın dorsesi alev alev yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek, TIR'ı emniyet şeridine çekip, aracın çekici ve dorse kısmını birbirinden ayırdı. Kadir Özhan, daha sonra yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dorseye tırmanıp, malzemeleri kurtarmaya çalışan Özhan zor anlar yaşadı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yaklaşık 2 milyon TL değerinde tekstil malzemesi yüklü TIR'daki malzemelerin bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Bir süreliğine kapanan yol, daha sonra tekrar açıldı.



TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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