Osmaniye- Gaziantep
otoyolunda lastiği patlayan tırın dorsesi yandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin
'den Elbistan
'a giden Nurettin Özel
idaresindeki 38 AL 836 plakalı tırın Düziçi
gişeler mevkiinde arka sağ lastiğinin patlaması sonucu dorse alev aldı. Nuretin Özel dorsenin yandığını görünce itfaiye ve polis ekiplerini aradı.
Olay yerine hızla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Polisler yolda kontrollü geçiş sağladı. - OSMANİYE
Gaziantep,Osmaniye
13 Aralık 2018 Perşembe 22:37