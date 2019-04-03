Lastiği Patlayarak Devrilen Tır Otoyolu Savaş Alanına Döndürdü

Kaynak: İHA

TEM otoyolunda lastiği patladıktan sonra devrilen tır alev alırken, taşıdığı yük karşı şeritten gelen tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza, Sakarya TEM Otoyolu Sapanca mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan 07 GIU 55 plakalı U.B. idaresindeki sunta yüklü tırın lastiği patladı. Lastiği patlayan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzere kontrolden çıkarak yola devrildi. Devrildikten sonra alev alan tırda bulunan malzemeler karşı şeritte seyir halinde olan Ö.Y. idaresindeki 34 GV 8937 tıra çarptı. Yola savrulan malzemeler otoyolu adeta savaş alanına döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yola devrilen tırın sürücüsü U.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, savaş alanına dönen kaza yerinde her iki şeritte kilometrelerce kuyruk oluşunca, ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Karayolları şube müdürlüğü ekipleri yola savrulan malzemeleri uzun uğraşlar sonucu temizlerken, her iki tırın da yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)