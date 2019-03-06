06 Mart 2019, 08:53
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40 Bin Lira Çaldı, "Türkiye Çok Gelişti" Dedi

Adana Seyhan'da yardım etmek bahanesiyle yanına yaklaştığı kişinin 40 bin lirasını çalan zanlı, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızın gazetecilere söyledikleri ise şaşkınlık yarattı.

Adana'da bankadan 40 bin TL çeken Recep İpek, 200 metre gittikten sonra otomobilin lastiğinin patlak olduğunu fark edip, durdu. İpek'in lastiği kontrol ettiği sırada yardım etmek bahanesiyle yanına gelen Asım A., ön koltukta poşetin içinde duran 40 bin TL'yi alıp kaçtı. Polis, Asım A.'yı kısa sürede yakaladı.

YARDIM BAHANESİYLE YANINA YAKLAŞTI

Olay, 26 Şubat saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Emlakçılık yapan Recep İpek, cadde üzerindeki bankadan para çekmek üzere otomobilini yol kenarına park etti. Hesabından 40 bin TL para çektikten sonra aracına binen İpek, 200 metre ilerledikten sonra sağ arka lastiğin patlak olduğunu fark etti.

Otomobilden inen İpek, lastiği değiştirdiği sırada yoldan geçen Asım A. yardım etmek istediğini söyledi. Yardım teklifini kabul eden İpek, yedek lastiği çıkarmak için otomobilin bagajına yöneldi. Asım A., bu sırada, ön koltukta içinde 40 bin TL bulunan poşeti alıp, kaçmaya başladı. Parasının çalındığını fark eden İpek, bir süre şüphelinin koşsa da yakalayamadı. Durumu polise bildiren İpek, olayın şokunu atlatamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızlık anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"ÇALMADIM, TÜRKİYE ÇOK GELİŞTİ"

Çaldığı parayla yakalanan Asım A., hırsızlık yapmadığını ve parayı yolda bulduğunu ileri sürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen Asım A., görüntü alan gazetecilere, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü" dedi. Asım A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, Adana, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (10)
ZA: Doğru demiş millet paralandı bizde menfaatleniyoruz demiş
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HAHAHA: adam türkiyede böyle aptallar cogaldı onun için demiştir gelişti tosuncuk caldı gitti millet kendi eliyle verdi paraları daha ne olsun şimdi aglamanın yeri degil
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MÜGE: Hergün duymuyorsunuz hırsızların ağzından Türkiyenin ne kadar geliştiğinibu da demiş ne var yani
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İSİMSİZ...!: idammmmmm istiyoruz .. ceza indirimi affffffff diye bir saçmalık istemiyoruz.... bu ve bunlar gibilere ödül mü verecez yaaaaaaa!
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DOĞRUCU BAŞİ: Hırsızlar Türkiye çok gelisti,büyüdü diyorsa doğrudur...
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