06.07.2019 00:09
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Lastik botla 41 kişinin umut yolculuğu böyle görüntülendi

Lastik botla 41 kişinin umut yolculuğu böyle görüntülendiÇANAKKALE - Çanakkale'in Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla üst üste umut yolculuğuna çıkan 41 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Lastik botla 41 kişinin umut yolculuğu böyle görüntülendi
ÇANAKKALE - Çanakkale'in Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla üst üste umut yolculuğuna çıkan 41 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik şişme bot içerisinde 12 erkek, 9 kadın ve 20 çocuk yakalandı. Açık denizlerde kullanıma uygun olmayan küçük bir şişme bota balık istifi gibi bindirilen 41 mültecinin açık denizdeki yolculuğu sahil güvenlik tarafından böyle görüntülendi. Mülteciler karaya çıkarılıp insani yardım yapıldı. Lastik botla 41 kişinin umut yolculuğu böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
01:26   Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi
01:12   Ayvalık'ta 45 Afganistan uyruklu göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
01:07   Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
01:01   18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
00:53   Şişli'de metrobüs kazası: 2 yaralı
00:51   Yol verme kavgasında silahla ölüme neden olan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
00:48   Adana'da soba faciası: 2 ölü