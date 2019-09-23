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Lastik botla ölüm yolculuğuna çıktılar

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına lastik botla geçmeye çalışan 113 düzensiz göçmen yakalandı.

23.09.2019 12:04Lastik botla ölüm yolculuğuna çıktılar
Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına lastik botla geçmeye çalışan 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, sabah saatlerinde Bitez ve Çelebi Adası önlerinde 3 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 86 Suriye, 20 Filistin, 5 Irak, 1 Mısır ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 113 düzensiz göçmen (57 erkek, 31 kadın, 25 çocuk) yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA

Yunanistan, Bodrum, Kos, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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