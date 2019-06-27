27.06.2019 13:38
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Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 kişi böyle yakalandı

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 kişi böyle yakalandıAYDIN - Kuşadası'nda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalışan 14'ü çocuk, 10'u kadın toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

Lastik botla Yunanistan 'a geçmeye çalışan 37 kişi böyle yakalandı
AYDIN - Kuşadası 'nda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalışan 14'ü çocuk, 10'u kadın toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi 'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aslan Burnu açıklarında hareket halinde lastik bir göçmen botu tespit etti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 30 Suriye , 6 Kongo ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kuşadası Setur Marina 'ya getirilen kaçak göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından, il göçmen bürosuna teslim edildi.Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 kişi böyle yakalandı
Kaynak: İHA
Kuşadası , Yunanistan , Yerel

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