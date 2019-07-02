02.07.2019 16:22
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Lastik botta 35 düzensiz göçmen yakalandı

Lastik botta 35 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde lastik bot içinde bulunan 35 göçmen, sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Edirne 'nin Enez ilçesinde lastik bot içinde bulunan 35 göçmen, sahil güvenlik tarafından yakalandı.

1 Temmuz 2019 Pazartesi Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından saat 05.50 sıralarında Edirne'ye bağlı Enez ilçesi önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Belirlenen yere giden sahil güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen göçmen botu durduruldu.

Bot içerisinde 31 Afganistan ve 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen (22 erkek, 5 kadın, 8 çocuk) yakalandı. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Edirne , Enez , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:32 İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde intihar
17:31 Rus denizaltısında yangın: 14 denizci öldü
17:31 Babaanne ve torununun başı hırsızlarla dertte
17:28 Dörtyol'da Hint keneviri operasyonu
17:23 Panik atak geçirdi, ortalığı birbirine kattı
17:19 Hatay'da 21 göçmen yakalandı
17:19 Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama