17.06.2019 11:00
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Lastik botta 37 düzensiz göçmen yakalandı

Lastik botta 37 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi Gülçavuş köyü yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı çocuk, 5'i kadın toplam 37 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesi Gülçavuş köyü yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı çocuk, 5'i kadın toplam 37 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 16 Haziran 2019 tarihinde saat 07: 20'de, Edirne ili Enez ilçesi Gülçavuş güneyinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurdu ve içerisindeki 23 Afganistan, 11 İran, 3 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen (26 erkek, 5 kadın, 6 çocuk) yakaladı. Göçmenlerin tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Enez, Edirne, Güncel

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