Lastik botta 39 göçmen yakalandı

Aydın Didim
ilçesinde Suriye
, Orak, Filistin
ve Afganistan
uyruklu 39 düzensiz göçmen lastik bot ile yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı'na ait bot, Didim Menderes Nehri
Kafa bölgesinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik bot içinde yapılan aramada içinde 29 Suriye, 3 Filistin, 4 Irak
uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.
Yakalanan 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi - AYDIN