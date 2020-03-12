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Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Kırşehir'de, lastik fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

12.03.2020 08:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:52
Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi
Kırşehir 'de, lastik fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Rahmi Mamak(25) adlı işçinin kullandığı forktlifin kontrolünü kaybetmesi sonrası devrilen aracın altında kalan işçi ağır yaralandı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi Mamak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mamak'ın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Lastik fabrikasında yaşanan olayla ilgili polis inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırşehir, Mamak, İşçi, 3. Sayfa

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