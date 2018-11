Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın Öldürülmesi

23 Kasım 2018 Cuma 14:56



Lastik-İş'in yeni genel başkanı Alaaddin Sarı , " Abdullah Karacan bir markaydı. O marka her zaman o şekilde kalacak. Abdullah Karacan bir liderdi. Liderliği tartışılmaz, asla muhakemesi edilemezdi." dedi.Sarı, sendika üyeleriyle Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Karacan'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.Karacan'ı 10 gün önce kaybettiklerini, bu süreçte dostlarını ve düşmanlarını gördüklerini aktaran Sarı, "Abdullah Karacan bir markaydı. O marka her zaman o şekilde kalacak. Abdullah Karacan bir liderdi. Liderliği tartışılmaz, asla muhakemesi edilemezdi. Hedefleri vardı. Hedeflerinden bir tanesi de okul yaptırmaktı. Önümüzdeki süreçte bunlar hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.Abdullah Karacan ile ilgili basında yer alan haberleri üzüntüyle takip ettiklerini vurgulayan Sarı, şunları söyledi:"Abdullah Karacan bunların anlattığı gibi kötü olsaydı, İzmit Kocaeli böyle bir cenaze, böyle bir kalabalık herhalde görmedi. Lastik-İş Sendikası'nı korku imparatorluğu gibi gösteren çevreler, kesinlikle ve kesinlikle yanılmaktadır. Lastik-İş temsilcileri, şubeleri ile dimdik ayaktadır ve ayakta kalmaya da devem edecektir çünkü Abdullah Karacan bir bayrak bırakmıştır. Bu bayrak asla yere düşmeyecektir. Özellikle Kocaeli bölgesindeki lastik fabrikalarındaki yatırımların devam etmesi ve istihdam sağlanması konusunda biz Lastik-İş Sendikası'nın şu an ki yönetimi olarak elimizden geldiği kadar hep birlikte destek olacağız. Buradan tüm işçi arkadaşlarıma, buradan tüm işverenlere çağrımdır ki asla tereddüte kapılmayın. Abdullah Karacan öyle bir sendika bıraktı ki burada sadece idarecilik ve yöneticilik noktasında doğru kararlar almak ve bu doğru kararlar çerçevesinde yürümek düşer bize."Sarı, olayda 2 arkadaşlarının yaralandığını, bunlardan birinin dün ameliyattan çıktığını ve şu anda durumun iyi olduğunu bildirdi.Hukukun üstünlüğüne inandıklarına işaret eden Sarı, "Kamuoyunda yansıyan yazılara ve görüntülere baktığımız zaman sanki o katil mağdur edilmiş, darbedilmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş gibi ifadeler." diye konuştu.Sarı, basına yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinin de montaja dayalı olduğunu ileri sürerek, ' Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Biz hukukun üstünlüğüne dün inandık, bugün inanıyoruz, yarın da aynı şekilde inanacağız." dedi.Olay Sakarya 'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasını 13 Kasım Salı günü ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan (57) ve yanındakiler ile iş yeri temsilciliği binasında fabrikada çalışan işçilerden Sedat U. arasında tartışma yaşanmıştı. Çıkan kargaşada, Karacan'ın ruhsatlı silahını alan Sedat U'nun ateş açmıştı. Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.Karacan, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Daha sonra olayda kullandığı silahla bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan şüpheli Sedat U ise tutuklanmıştı.