Lastik-İş Genel Başkanı Karacan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:40



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:40

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan, son yolculuğuna uğurlanıyor.Karacan için sendikanın İzmit'teki sosyal tesislerinde tören düzenlendi.Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan Karacan'ın cenazesi, İzmit'teki evinde helallik alınmasının ardından Lastik-İş Sosyal Tesislerine getirildi.Abdullah Karacan'ın eşi Tülay Karacan, çocukları ve arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Karacan'ın Lastik-İş Sendikasını zor günlerden bu günlere getirdiğini belirterek, Karacan'ın lastik işçilerinin şartlarının iyileştirilmesi için çaba gösterdiğini söyledi.Karacan'ın iradeli ve kararlı bir başkan olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, "Lastik fabrikalarında taşeron firmalarının ortadan kaldırılması onun eseriydi. Bugün buradan bir kez da Abdullah başkanımıza söz vermeliyiz. Çok açıktır ki Abdullah Karacan, verdiği bu mücadeleyle hep bizim yanımızda olacak ve biz onu yaşatacağız. Başta lastik işçileri, Lastik-İş Sendikamız, DİSK'in 22 sendikası ve DİSK, Abdullah Karacan'ı yaptıklarıyla, mücadelesiyle yaşatmaya devam edecek." diye konuştu.Çerkezoğlu, olayın ardından Türkiye, Avrupa ve dünyadaki sendika temsilcilerinden taziye mesajları aldıklarını anlatarak, bu durumun bile Karacan'ın nasıl bir değer olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti."Onun dalgalandırdığı bayrağı indirmemeliyiz"IndustriALL Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan da Karacan'ın örnek bir insan olduğunu belirtti.Karacan'ın Lastik-İş Sendikasını iyi bir noktaya getirdiğini aktaran Özkan, "İçimiz kan ağlıyor. Bunu hazmetmek kolay değil. Hakkımız ona helal olsun. Ancak onun bize hakkını helal edebilmesi için yapmamız gerekenler var. Katılımcılar olarak ona bir söz vermemiz gerekiyor. Onun dalgalandırdığı bayrağı indirmeyeceğimize söz vermemiz gerekiyor. Ancak böyle kendisi rahat ve huzur içinde uyuyabilir." ifadelerini kullandı.Lastik-İş Genel Sekreteri Alaaddin Sarı ise acılarının büyük olduğunu dile getirerek, "Ağabeyim burada yatıyor. Ağabeyimi buraya gönderenlere lanet okuyoruz. Abdullah Karacan, dost, yiğit, yardımsever insandı. Burada bulunan arkadaşlarımızın derdine deva olan bir insandı. Lastik-İş Sendikasını onun koyduğu ilkelerle biz veya bizden sonrakiler aynı kararlılıkla devam ettireceğine inanıyoruz." diye konuştu.Karacan için dua okunması ve helallik alınması sırasında, ailesi ve törene katılan çok sayıda işçinin duygulandığı görüldü.Karacan'ın naaşı, daha sonra cenaze töreni için Fevziye Camisi'ne götürüldü.Cenaze törenine, Karacan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sendikaların genel başkanları, il temsilcileri ve sendika üyesi çok sayıda işçi ile vatandaş katıldı.Abdullah Karacan'ın öz geçmişiİzmit'te 1961'te doğan Abdullah Karacan, İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. İzmit'teki lastik fabrikasında çalışma hayatına giren Karacan, iş yeri temsilciliği ve iş yeri baş temsilciliklerinden sonra İzmit Şube Sekreterliği yaptı.Daha sonra Lastik-İş Sendikası Genel Sekreterliğine getirilen Karacan, 2002'de Lastik-İş Genel Başkanlığına seçildi.Karacan, evli ve 4 kız babasıydı.OlaySakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını dün ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.Ağır yaralı Karacan ve Bayraktar ile Sipahi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını hayatını kaybetmişti.