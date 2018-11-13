Lastik-İş Genel Başkanına Silahlı Saldırı

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan
, Sakarya
'nın Arifiye
ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında silahlı saldırıya uğradı. Karacan saldırıda ağır yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı silahla vuruldu. Saldırıda Karacan ağır şekilde yaralandı. Yaralılar Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.
(İHA)