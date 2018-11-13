Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan Silahlı Saldırıda Öldü (2)

13 Kasım 2018 Salı 15:45



13 Kasım 2018 Salı 15:45

BAŞSAVCI: GEREKLİ ARAŞTIRMA HASSASİYETLE YAPILIYORSakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı saldırının gerçekleştirildiği lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde inceleme yaptı. Sendika temsilciliğinin içindeki ve çevresindeki kamera kayıtlarına el koyulduğu öğrenildi. Başsavcı Dursun, fabrikadan ayrılırken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sakarya ilimizde, saat 12.00 sularında böyle bir olayın meydana gelmesi, bizi son derece derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak 2 cumhuriyet savcısı tarafımdan görevlendirildi. Ben de refakat ediyorum. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor, inceleniyor, soruşturuluyor. Vuran şahıs, silahıyla beraber kaçarken, şu an elimizde. Onun sorgusu devam ediyor. Vurulan şahıs Abdullah Karacan Bey, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Olaya Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza intikal ettiği andan itibaren biz olayın üzerindeyiz. Gerekli araştırmalar titizlikle hassasiyetle yapılıyor" dedi.Gözaltındaki saldırgan Sedat U.'nun (33) emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü öğrenildi. İZMİT'TE DEFNEDİLECEKÖte yandan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırması Hastanesi'nden alınarak, otopsi merkezine götürüldü. 4 çocuk babası Karacan'ın cenazesinin, yarın İzmit'te toprağa verileceği belirtildi.