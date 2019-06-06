Lastik şambrellerle ölüme yolculuk

Aydın
'ın Didim
ilçesinde Menderes
kanalı açıkları, Tekağaç Burnu ve Taşburun
Balıkçı barınağı açıklarında yasa dışı yollardan deniz yolu ile lastik botla kaçmaya çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı.
Menderes Kanalı açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı'na bağlı botlar lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Ekiplerin lastik botta yaptığı incelemede 12 Somali
, 15 Suriye
ve bir Etiyopya
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Bu olaydan 3 saat sonra bu defa Didim Taşburun Balıkçı barınağı açıklarında ikinci düzensiz göçmen grubu tespit edildi. Lastik botta yapılan aramada 21 Filistin
, 4 Suriye, 4 Irak
ve 6 Yemen
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Didim'deki üçüncü grup göçmenler Tekağaç Burnu açıklarında yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içinde yapılan aramada 27 Kongo
, 4 Irak, 2 Filistin ve bir de Orta Afrika
uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Can yeleği yok
Lastik bot ile ölümü göze alarak yolculuk yapan düzensiz göçmenlerin 15 kişilik lastik bota 20-25 kişi binmesinin yanında can yeleği yerine şişme lastik araba şambreli kullanmaları dikkat çekti.
Toplam 97 düzensiz göçmen Didim'deki bir marinaya, oradan da işlemlerinin yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın
, Didim
, Menderes
, 3. Sayfa