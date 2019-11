Lastikçilerde 1 Aralık mesaisi

TÜRKİYE'de 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulaması için Kars'ta lastikçilerde uzun kuyruklar oluştu.

Araç lastiğini değiştirmek isteyen sürücü yoğunluğu üzerine kentteki iş yeri sahipleri personel sayısını artırdı. Yoğunluk karşısında gece de mesai yapan iş yerleri sıra bekleyen sürücülere ise çeşitli ikramlarda bulunuyor. Kentte lastik hizmeti veren Ögel Kardeşler Genel Müdürü Muammer Sancar, kış lastiği taktırmanın ticari araçlarda zorunlu olduğunu, kış lastiğinin aracın yol tutuş özelliğini en üst seviyeye getirerek can ve mal güvenliği sağladığını belirtti. Kış lastiğinin karda, buzda, ıslak zeminde ve gizli buzlanmaya karşı her türlü olumsuz koşulda kullanılacak cinsten bir lastik olduğunu da ifade eden Sancar, sadece karlı havalarda değil 7 derecenin altında kullanılmasının da gerekli olduğunu belirtti. Sancar şunları söyledi: "Kars'a mevsimin ilk karı yağdı. Kış memleketindeyiz. Böylelikle de araçlara kış lastiklerin takılma zamanı geldi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kışlık lastiklerini arabalarına taktırmaları lazım. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulaması başlıyor. 1 Aralık'a kadar bütün sürücülerin kışlık lastikleri taktırmaları lazım. Buradaki amaç vatandaşın hem mal hem de can güvenliğini sağlamaktır. Bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını bekliyoruz. Kış lastiğindeki amacın kar yağdığı zaman değil ısı derecesi düştüğü zaman araçlarda kar lastiğinin takılı olması gerekiyor. Hava soğuduğu zaman yaz lastiği kauçuk özelliğinden dolayı yolda tutunmayı zorlaştırıp fren mesafesini uzatıyor. Şu anda ciddi manada bir yoğunluk var. Birkaç gündür gece saatlerine kadar çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini muhafaza etmek için elemanlarımız gece-gündüz demeden özveriyle çalışıyorlar."

Arpaçay Melikköy'den gelen sürücü Zeki Ay, "Havalar soğudu, kar kış dönemine girdik. Biz de lastiklerimizi değiştirmeye geldik. 1 Aralık'tan önce lastiklerimizi takalım dedik çünkü bunun cezası var. Bölgemiz kış mevsimi ve her kış döneminde ister istemez zorluklar yaşıyoruz" dedi.

1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araç sürücülerine ise 625 lira ceza kesilecek.