Lastikçilerde Kış Lastiği Yoğunluğu

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için dün başlayan kış lastiği uygulaması nedeniyle Havza ilçesinde satış yeri ve tamircilerde yoğunluk yaşanıyor.Oto lastikçisi Evren Ön, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı sürücülerin daha ekonomik olacağı düşüncesiyle sadece iki lastiği değiştirdiğini ancak bunun yanlış olduğunu söyledi.Lastiklerin farklı olması durumunda aracın kontrolünün zorlaştığı aktarılan Ön, "4 lastiğin farklı olduğu durumlarda aracın ön ve arka lastikleri arasındaki sürüş özellikleri farklılaşmaktadır. Ani fren yapma, viraj alma gibi manevralarda aracın kontrolü zorlaşır. Onun için araçtaki 4 lastiğin tamamı kış lastiği olmalı. Hatta kışın değiştirilecek yedek lastiğin bile kış lastiği olması zorunludur." diye konuştu.Kış lastiklerinin, havanın 7 derecenin altına düştüğü her an kullanılması gerektiğini belirten Ön, "Kış lastikleri yaz lastiklerinden farklı olarak, içeriği ve deseniyle kış aylarında yola daha iyi tutunma ve fren mesafesi sağlıyor. Yol tutuşu kuvvetli olan kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, yumuşaklığını ve tutunma özelliğini koruyor, özel deseni sayesinde de karlı zeminde ilave çekiş sağlıyor." dedi.Ön, yaklaşık 15 gündür bir yoğunluk yaşandığını fakat uygulama zorunluluğunun başlaması ile yoğunluğun biraz daha arttığını kaydetti.Aracının lastiklerini değiştirten Ahmet Çiftçi ise can ve mal güvenliği açısından kış lastiğinin önemli olduğunu söyledi.