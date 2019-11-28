Haberler » Güncel » Lastikçilerde kış mesaisi - Haber

Lastikçilerde kış mesaisi

Ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak olan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala lastikçilerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

28.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:25Lastikçilerde kış mesaisi
Ülke genelinde olduğu gibi 'ta da 1 'tan itibaren geçerli olacak olan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala lastikçilerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Muş'ta havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte araç lastiklerini değiştirmeye başlayan vatandaşlar, lastikçilerin yolunu tuttu. 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulamasında ceza yememek ve kazaların önüne geçmek için lastikçilere akın eden araç sahipleri, uzun süre lastik değişimi için sıra bekler oldu.

Muş Sanayi Sitesindeki lastikçi esnaflarından Mehmet Parlak, kışlık lastikleri değiştirmeye başladıklarını söyledi. 1 Aralık'ta zorunlu olan kışlık lastik uygulaması için lastiklerin değişimini sürdürdüklerini kaydeden Parlak, "Bu aralar işler yoğun. Bir günde 30-40 aracın lastiğini değişiyoruz. Kar yağışı ve zorunlu olduğu için lastik değişimde bir yoğunluk oluyor. Ayrıca lastik değişmemenin de cezası var. Burada lastik ve araçların bakımını yapıyoruz. Kışlık, yazlık lastiklerin değişiminin yanı sıra rot ve balans işlemlerini de yapıyoruz" dedi.

Aracının kışlık lastiklerini taktıran vatandaşlardan Mehmet Eşref Alkış ise, hem kış şartlarının geldiğini hem de zorunlu lastik değişim zamanının yaklaşmasından dolayı lastiklerini değiştirdiğini söyledi. Erzurum'a yola çıkacağını anlatan Alkış, "Yola çıkmadan önce kış hazırlıklarını yapıp öyle çıkmak istedim. Çünkü oralarda kar yağmış. Aynı zamanda yazlık lastikler ıslak zeminde de kayıyor. Bir an önce lastikleri değişirsek iyi olur. Yaklaşık 2 saattir lastiklerin değişmesini bekliyorum. Yoğun bir sıra var. Yarım saat kadar daha bekleyeceğim" diye konuştu. - MUŞ

Aralık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:40 - Fransız polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti
12:40 İtfaiye eri yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlentti
12:40 Turizmcilerde Thomas Cook'tan sonra İntourist Rusya endişesi
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:40 Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
12:02 Beren Saat'in canlandırdığı Atiye dizisinden ilk fotoğraf ve fragman yayınlandı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:27 Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
28.11.2019 12:41:32