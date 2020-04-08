Lastikleri alev alan tır dorsesi itfaiye ekiplerince söndürüldü
Osmaniye'de lastiklerinin alev alması sonucu yanmaya başlayan tır dorsesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
08.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:48
Mehmet Fatih Sarıkaya idaresindeki 27 BCD 08 plakalı tırın dorse lastikleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında yanmaya başladı.
Tırın kupasını dorseden ayıran sürücü durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü. Yangında dorsede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA