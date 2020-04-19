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Lastikleri patlayan gıda yüklü tırın sürücüsünün yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aynı anda 4 lastiği patlayan gıda yüklü tır, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımıyla tamir edilerek yoluna devam etti.

19.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:18
Lastikleri patlayan gıda yüklü tırın sürücüsünün yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde aynı anda 4 lastiği patlayan gıda yüklü tır, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımıyla tamir edilerek yoluna devam etti.
Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu Suruç yol ayrımı yakınlarında Hüseyin Çalışkan idaresindeki 27 ton gıda yüklü tırın 4 lastiği patladı.
Lastiklerin kullanılamayacak durumda olduğunu gören Çalışkan, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunması nedeniyle Suruç Vefa Sosyal Destek Grubu hattını arayarak yardım istedi.
Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla hemen harekete geçen ekip, önce lastik tamircilerine ulaştı.
Yanlarına yeni lastik alan ekip, tamircilerle birlikte tırın bulunduğu bölgeye geldi.
Tamircilerle lastikleri değiştiren ekipler, tır sürücüsünün yemek ve su ihtiyacını da karşıladı.
Sürücü Çalışkan, 4 lastiğin aynı anda kullanılamayacak şekilde patlayarak yolda kalmasının gıda ürünleri için büyük bir olumsuzluk olduğunu söyledi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istediğini belirten Çalışkan, onlar sayesinde lastiklerini kısa sürede değiştirdiğini ve 27 ton gıda ürününün bozulmadan Eskişehir'den Mardin'in Nusaybin ilçesine ulaştıracağı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel
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