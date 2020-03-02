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Latif Doğan'dan Tülay'a övgü

Türkülerin "minik serçesi" olarak tanınan Tülay Maciran "Aşk İle" adlı yeni albümünü Latif Doğan'a dinletti. Doğan'dan övgü aldı

02.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:42Latif Doğan'dan Tülay'a övgü

Türk halk müziği tutkunları tarafından "Türkülerin minik serçesi" lakabıyla tanınan Tülay Maciran "Aşk İle" adlı yeni albümünü Özdemir Müzik etiketiyle çıkardı. Tülay Maciran, usta türkücü Latif Doğan'ı ziyaret edip albümünü dinletti. Doğan, genç türkücünün albümünü çok beğendi ve övgü dolu sözler söyledi.& ;

Hocası annesi

İmranlı doğumlu olan Tülay Maciran'a müziği annesi aşıladı. "Hocam annem" diyen Maciran, ikiz kardeşi Taner ile birlikte daha küçük yaşlarda Sivas'ta tanınan bir sanatçı oldu. Ardından İstanbul'a yerleşen Maciran, ilk albümü "Melek Yüzlüm" ile büyük ilgi gördü. Ardından çıkardığı "Neredesin, Canlı Kayıtlar, Vol 2" albümlerle Türk halk müziğine adını yazdırdı.


Latif Doğan, Sivas, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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2.03.2020 14:04:21