Latif Doğan'dan Tülay'a övgü

Türk halk müziği tutkunları tarafından "Türkülerin minik serçesi" lakabıyla tanınan Tülay Maciran "Aşk İle" adlı yeni albümünü Özdemir Müzik etiketiyle çıkardı. Tülay Maciran, usta türkücü Latif Doğan'ı ziyaret edip albümünü dinletti. Doğan, genç türkücünün albümünü çok beğendi ve övgü dolu sözler söyledi.& ;





Hocası annesi





Sivas İmranlı doğumlu olan Tülay Maciran'a müziği annesi aşıladı. "Hocam annem" diyen Maciran, ikiz kardeşi Taner ile birlikte daha küçük yaşlarda Sivas'ta tanınan bir sanatçı oldu. Ardından İstanbul'a yerleşen Maciran, ilk albümü "Melek Yüzlüm" ile büyük ilgi gördü. Ardından çıkardığı "Neredesin, Canlı Kayıtlar, Vol 2" albümlerle Türk halk müziğine adını yazdırdı.



