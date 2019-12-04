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Latife Hanım Köşkünün 25 bininci ziyaretçisi öğrenciler oldu

Konak Belediyesinin ilkokul dördüncü sınıflar için 15 yıldır aralıksız düzenlediği 'Kültür Gezileri' kapsamında, Uşakizade Latife Hanım Köşkü ziyaret edildi.

04.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:49Latife Hanım Köşkünün 25 bininci ziyaretçisi öğrenciler oldu
Belediyesinin ilkokul dördüncü sınıflar için 15 yıldır aralıksız düzenlediği 'Kültür Gezileri' kapsamında, Uşakizade Latife Hanım Köşkü ziyaret edildi. Köşkün 25 bininci ziyaretçisi Konaklı öğrenciler oldu, öğrencilere Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da eşlik etti.

Konak ilçesinde, Ulu Önder Atatürk ve tarih açısından önemli bir yere sahip olan Uşakizade Latife Hanım Köşkünün 25 bininci ziyaretçisi Konaklı öğrenciler oldu. Boğaziçi Mahallesi'ndeki Barbaros Hayrettin İlkokulu öğrencilerinin 25 bininci ziyaretçi olmaları nedeniyle geziye Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da katıldı. İlkokul 4. sınıf öğrencileri ile birlikte gezen ve köşkün tarihi ile ilgili bilgiler alan Başkan Batur, Ulu Önder Atatürk'ün de hayatının 91 gününü geçirdiği köşkü ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Batur, düzenledikleri Kültür Gezisi projesi kapsamında Uşakizade Latife Hanım Köşkü'nün 25 bininci ziyaretçisi olduklarını öğrenmenin de ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Konak Belediyesi olarak önceliklerinin en başında çocukların geldiğini ve onları çok önemsediklerini dile getiren Başkan Batur, "İstiyoruz ki çocuklarımız bilgiye rahat ulaşsınlar, yaşadıkları kentimizi yakından tanısınlar, tarihimizi bilsinler, hem gezsinler hem eğlensinler hem de görerek öğrensinler. İlçemizdeki çocuklarımız arasında fırsat eşitliği oluişturmayı görev olarak görüyoruz. İşte bu amaçla çocuklarımız için belediye olarak Kent gezileri düzenliyoruz. 'de yaşamasına rağmen imkansızlıklar nedeniyle denizi göremeyen, müzelere gidemeyen, içinde bulunduğumuz her yanı tarih kokan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından 16 gün boyunca konakladığı Uşakizade Latife Hanım Köşkü'nü gezmemiş çocuklarımıza bu fırsatı tanımaktan kıvanç duyuyoruz. Pek çok önemli olayın yaşandığı bir köşk olarak Uşakizade Latife Hanım Köşkü tarihteki haklı yerini almıştır. Başkomutanlık Karargahı olmuştur. Atatürk, pek çok yabancı ve yerli devlet adamı ve gazeteciyi bu köşkte ağırlamıştır. Uşakizade Ailesi'nin kızları Latife Hanım'la Atatürk bu köşkte kıyılan nikahla evlenmiştir. Bu nikahın önemi ise günümüz medeni nikahın örneği olmasıdır. Bugün her yeri tarih kokan bu köşkü gezebiliyorsak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesindedir" diyerek Uşakizade Latife Hanım Köşkü'nün İzmir'in tarihinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Latife Hanım, İzmir, Konak, Güncel

Kaynak: İHA

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