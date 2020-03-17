Latin Amerika'da Kovid-19 önlemleri artırılıyor
Orta Amerika ülkesi El Salvador ve Brezilya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler aldıkları bildirildi.
17.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:16
Orta Amerika ülkesi El Salvador ve Brezilya 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler aldıkları bildirildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, El Salvador, Kovid-19 salgınının ülkeye bulaşmaması için eğlence mekanlarını ve spor salonlarını 14 gün süreyle kapatma kararı aldı.
Ayrıca kamuda çalışan kronik hastalar, hamile kadınlar ve 60 yaş üzeri çalışanlar 30 gün süreyle ücretli izne gönderildi.
Virüsün ülkede görülme ihtimaline karşı ülke genelinde geçen hafta "ulusal acil durum" ilan edilmişti.
Brezilya'nın Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde acil durum ilan edildi
Kovid-19 vakalarının giderek yayıldığı Brezilya'da yeni tip Kovid-19 nedeniyle 62 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine, salgınla daha etkin mücadele etmek için en çok görüldüğü eyaletlerden Rio de Janeiro ve Sao Paulo'da "acil durum" ilan edildi.
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı bin 189'a yükseldi
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları Brezilya'da 301, Şili'de 201, Peru'da 117, Ekvador'da 111, Meksika'da 82, Panama'da 69, Arjantin'de 68, Kolombiya'da 65, Kosta Rika 41, Venezuela 33, Uruguay 29, Paraguay ve Dominik Cumhuriyeti'nde 21'er, Bolivya ve Küba'da 18'er, Honduras ve Jamaika'da 20'şer, Guatemala ve Porto Riko'da ise 13 olmak üzere bin 189'a çıktı.
Latin Amerika genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı Arjantin'de 2, Ekvador'da 2, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya'da da 1'er olmak üzere 7 ölüm gerçekleştiği rapor edildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, El Salvador, Kovid-19 salgınının ülkeye bulaşmaması için eğlence mekanlarını ve spor salonlarını 14 gün süreyle kapatma kararı aldı.
Ayrıca kamuda çalışan kronik hastalar, hamile kadınlar ve 60 yaş üzeri çalışanlar 30 gün süreyle ücretli izne gönderildi.
Virüsün ülkede görülme ihtimaline karşı ülke genelinde geçen hafta "ulusal acil durum" ilan edilmişti.
Brezilya'nın Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde acil durum ilan edildi
Kovid-19 vakalarının giderek yayıldığı Brezilya'da yeni tip Kovid-19 nedeniyle 62 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine, salgınla daha etkin mücadele etmek için en çok görüldüğü eyaletlerden Rio de Janeiro ve Sao Paulo'da "acil durum" ilan edildi.
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı bin 189'a yükseldi
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları Brezilya'da 301, Şili'de 201, Peru'da 117, Ekvador'da 111, Meksika'da 82, Panama'da 69, Arjantin'de 68, Kolombiya'da 65, Kosta Rika 41, Venezuela 33, Uruguay 29, Paraguay ve Dominik Cumhuriyeti'nde 21'er, Bolivya ve Küba'da 18'er, Honduras ve Jamaika'da 20'şer, Guatemala ve Porto Riko'da ise 13 olmak üzere bin 189'a çıktı.
Latin Amerika genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı Arjantin'de 2, Ekvador'da 2, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya'da da 1'er olmak üzere 7 ölüm gerçekleştiği rapor edildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Latin Amerika, Orta Amerika, El Salvador, Brezilya, Güncel
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