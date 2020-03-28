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Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı

BUENOS Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11 bini geçti.

28.03.2020 03:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 03:58
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı
BUENOS Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11 bini geçti.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, kuzeyde Meksika'dan başlayan, güneyde Arjantin ve Şili ile biten bölgede Kovid-19 görülenlerin sayısı 11 bin 145, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 209 oldu.
Kuzey Amerika'da bulunan ve nüfusu 130 milyona yaklaşan Meksika'da 8 kişinin ölümüne yol açan Kovid-19, 585 kişide görüldü.
Orta Amerika
Orta Amerika ülkelerinde görülen Kovid-19 vakaları, Guatemala'da 1'i ölü 28, El Salvador'da 13, Honduras'ta 1'i ölü 68, Nikaragua'da 1'i ölü 2, Kosta Rika'da 2'si ölü 263 ve Panama'da 9'u ölü 674 olarak kaydedildi.
Karayip denizindeki ada ülkelerinde ise Küba'da 2'si ölü 80, Dominik Cumhuriyeti'nde 20'si ölü 581 ve Haiti'de 8 vaka görüldü.
Güney Amerika
Latin Amerika'da ilk Kovid-19 vakasının 26 Şubatta görüldüğü ve en çok ölü sayısı ile vakanın kayıtlara geçtiği yaklaşık 210 milyon nüfusu ile bölgenin en kalabalık ülkesi Brezilya'da virüs 92'si ölü 3 bin 417 kişide görüldü.
Ekvador'da 36'sı ölü 1595, Şili'de 5'i ölü 1610, Peru'da 9'u ölü 635, Kolombiya'da 6'sı ölü 539, Venezuela'da 1'i ölü 107, Paraguay'da 3'ü ölü 52, Arjantin'de 13'ü ölü 589, Uruguay'da 238 ve Bolivya'da 61 vaka kayıtlara geçti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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