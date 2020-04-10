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Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı

BUENOS Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bini geçti.

10.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:34
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı
BUENOS Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bini geçti.
Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da 2 bin 218 kişinin hayatına mal olan virüs, 54 bin 953 kişide görüldü.
Bölgede virüs kaynaklı ilk ölümün görüldüğü Brezilya , 1057 ölüm ve 19 bin 638 vaka sayısıyla "bölgede Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke" olarak öne çıkıyor.
Bölge ülkelerindeki Kovid-19 nedeniyle ölü ve vaka sayıları şöyle:
"Ekvador 297/ 7 bin 161, Şili 65/ 6 bin 501, Peru 169/ 5 bin 897, Kolombiya 69/ 2 bin 223, Arjantin 81/ 1894, Uruguay 7/ 473, Bolivya 19/ 268, Venezuela 9/ 171, Paraguay 6/ 129, Meksika 194/ 3 bin 441, Panama 66/ 2 bin 752, Dominik Cumhuriyeti 126/ 2 bin 620, Küba 15/ 564, Kosta Rika 3/ 558, Honduras 23/ 382, Guatemala 3/ 126, El Salvador 6/ 117, Haiti 2/ 31 ve Nikaragua 1/ 7."

Kaynak: AA

Etiketler: Latin Amerika, Brezilya, Güncel
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