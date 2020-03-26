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Latin Amerika ülkeleri, Kovid-19 önlemlerini artırıyor

Latin Amerika ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü ve vaka sayısının artması nedeniyle yeni önlemleri devreye aldı.

26.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:00
Latin Amerika ülkeleri, Kovid-19 önlemlerini artırıyor
Latin Amerika ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü ve vaka sayısının artması nedeniyle yeni önlemleri devreye aldı.
Bölge basınındaki haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 6 kişinin öldüğü, vaka sayısının ise 475'e yükseldiği Meksika'da salgının yayılmasının engellenmesi için bazı eyaletlerde "sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.
Brezilya'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişi öldü, vaka sayısı ise 2 bin 611'e yükseldi. Hükümet, yoksul sektörler için 30 milyon dolar ekonomik yardım planını devreye alacağını açıkladı.
Genel karantina uygulamasına geçen Kolombiya'da da hükümet, 15 milyon dolar ekonomik yardım programı açıklayacağını bildirdi. Ülkede şu ana kadar 470 kişide Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kosta Rika'da tüm sınırlar kapatıldı
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da ise hükümet, Kovid-19 önlemleri kapsamında sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini, etkinlikler, kara, deniz, hava ulaşımı dahil tüm sınırlarını kapattı.
Ülkede şu ana kadar 201 kişide Kovid-19 vakası görülürken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Bir başka Latin Amerika ülkesi Peru ise 13 milyon yoksul vatandaşına destek için 110 milyon dolar ekonomik destek paketi ilan etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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