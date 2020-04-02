Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artıyor.

02.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:08
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artıyor.
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi. Böylece virüs kaynaklı ölü sayısı 37'ye çıkarken, toplam vaka sayısı 1378'e ulaştı.
Hükümet 30 Mart'ta acil durum ilan etmişti.
Peru'da ölü sayısı 47'ye yükseldi
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkede son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 47'ye, vaka sayısı ise 1323'e çıktı.
Hükümet, salgın nedeniyle ekonomik problemler yaşayan 13 milyon dar gelirli için 110 milyon dolarlık ekonomik destek paketi açıklamıştı.
Honduras'ta 14 kişi yaşamını yitirdi
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta da Ulusal Risk Yönetim Sistemi'nin yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 4 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 14'e, vaka sayısı ise 219'a yükseldi.
Nüfusu 10 milyona yaklaşan Honduras'ta geçen hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı Haberler
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı
Taşçıoğlu’nun vefat haberi Bakan’a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:40: Aydın'da iki belediyenin girişlerine dezenfektan tüneli kuruldu - Haber 19:39: Van Ceza İnfaz Kurumlarında korona virüsü tedbirleri - Haber 19:38: Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu - Haber 19:37: Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri - Haber 19:37: Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya... - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır - Haber 18:22: Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber