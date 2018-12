Latin Amerika'ya Giden Türk Turist Sayısı Yüzde 25 Arttı"

07 Aralık 2018 Cuma 12:55



07 Aralık 2018 Cuma 12:55

Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt, Latin Amerika 'ya yılda büyük çoğunluğu iş amaçlı olmak üzere 15 bin kişinin seyahat ettiğini belirterek, "Her yıl ilginin arttığı Latin Amerika'ya giden Türk turist sayısı bu yıl 2017'ye göre yüzde 25 arttı." ifadesini kullandı.Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Ejder Turizm'in, 15 yıldır Latin Amerika'ya yönelik ekonomik ve kaliteli tur programları ile seyahat severlere doyasıya gezme imkanı sunduğunu kaydederek, Latin Amerika'ya en çok tur düzenleyen seyahat acentesi olduklarını ve her hafta ve kesin kalkışlı tur gerçekleştirdiklerini anlattı.Latin Amerika'ya yönelik turlar konusunda çok ciddi tecrübe sahibi olduklarını aktaran Kurt, Latin Amerika'nın gizemli medeniyetlerine, renkli ülkelerine birbirinden renkli programlar hazırlayarak bölgenin her yönüyle keşfedilebilmesini sağlayan seyahatler organize ettiklerini aktardı.Kurt, Latin Amerika turlarının farklı paketler olmak üzere Küba başta olmak üzere, Meksika , Guatemala, Honduras , Belize, Peru, Bolivya Kolombiya , Kosta Rika gibi birçok ülkeyi kapsadığı bilgisini verdi.Uğur Kurt, bu turlardan bazılarının "Meksika, Guatemala, Honduras Turu", "Büyük Orta Amerika Turu (Meksika, Guatemala, El Salvador, Nikaragua , Kosta Rika, Panama)", "Meksika & Küba Turu", "Peru & Bolivya & Şili Turu" olduğunu bildirdi.- "Vizesiz gidilebiliyor, orta yaş üstü Türk'ler tercih ediyor"Kurt, Türk vatandaşlarının Latin Amerika ülkelerine vizesiz seyahat edebildiğini belirterek, hem kültürel yakınlık hem de vizesiz seyahat imkanının, Latin Amerika turlarını tercih edilir kıldığını vurguladı.Orta yaş üstü, gezmeyi ve farklı kültürleri keşfetmeyi seven Türk turistlerin genelde Latin Amerika'ya gitmeyi planladığını aktaran Kurt, "Ayrıca bölgeye sıkça indirim kampanyaları olduğu için geniş bir gezgin kitleye hitap ediyor diyebiliriz. Bu kitle de her geçen yıl daha da genişliyor." ifadelerini kullandı.Kurt, Latin Amerika'ya yılda 15 bin kişinin seyahat ettiğini düşündüklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:"Bu sayının yarıdan fazlası iş seyahati kapsamına giriyor. Kalan kısmı ise münferit ve paket turla seyahat edenler oluşturuyor. Biz her yıl yaklaşık 5 bin kişiyi Latin Amerika'ya götürüyoruz. Latin Amerika seyahat pazarının yüzde 65'lik bölümünü biz kontrol ediyoruz diyebiliriz. Her yıl ilginin arttığı Latin Amerika'ya giden Türk turist sayısı bu yıl 2017'ye göre yüzde 25 arttı."- "Enflasyonla mücadelede yüzde 15 indirim"Kurt, sektörde son dönemde tur iptallerinin yoğun şekilde görüldüğünü belirterek, "Yılbaşında programladığımız tüm Latin Amerika turlarını zamanında gerçekleştirdik. Hiç bir Latin Amerika turumuzu iptal etmeden yılı kapatacağız." ifadelerini kullandı.Yıl içerisinde başta Latin Amerika olmak üzere uzak coğrafyalara ilan ettikleri 144 farklı paket turun hepsini gerçekleştirerek seyahat severlerin güvenini bir kez daha kazandıklarını kaydeden Kurt, Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında yüzde 15'e varan indirimler sunduklarını bildirdi.Kurt, And Dağları 'nda yaşamış medeniyetler içerisinde en gizemli kalmış olanı İnkalar'ın diyarı Peru'dan Bolivya'nın benzersiz coğrafyasına ve Pasifik Okyanusu 'nun incisi Şili'ye kadar Latin Amerika'yı gezmek isteyenlere paket tur sunduklarını sözlerine ekledi.