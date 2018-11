Latte ve Duman'ın Bisiklet Keyfi

30 Kasım 2018 Cuma 11:39



30 Kasım 2018 Cuma 11:39

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya 'da bisikletiyle her gün 15 kilometre kent turu yapan makine mühendisi Araz Keleş'in biri omzunda diğeri sepetindeki İran cinsi kediler Latte ve Duman, hem Antalyalıların hem de turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İstanbul 'dan 2 yıl önce Antalya'ya taşınan makine mühendisi 30 yaşındaki Araz Keleş, 7 ay önce dünyaya gelen İran kedileri "Latte" ve "Duman"ı sahiplendi.Her gün yürüyüş yapan ve bisiklete binen Keleş, bir süre sonra kedilerini de yanına almaya başladı.Latte, bir gün bisikletin sepetinden Keleş'in omzuna tırmandı ve 15 kilometrelik tur sürecinde orada kaldı. Sepette daha önce huzursuzluk yapan Latte'nin omzunda gayet sakin bir şekilde durarak çevresini izlediğini fark eden Keleş, haftanın 3 günü Latte omzunda, Duman ise sepette, bisiklet turuna devam etti. Konyaaltı ilçesindeki evinden çıkarak Konyaaltı sahil bandı ve falezler üzerinde yaklaşık 15 kilometre bisiklet kullanan Keleş'in omzunda oldukça rahat olduğu gözlenen Latte, civarda yürüyüş yapan ya da bisiklete binen Antalyalıların ve turistlerin ilgi odağı oldu."Görenler hemen telefonlarına sarılıp bizi görüntülüyor"Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilerinin de insanlar gibi her gün gezmeye, farklı yerler görmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Yürüyerek çok uzaklara gidemeyeceklerini belirten Keleş, bu sorunu bisiklet ile çözdüklerini dile getirdi.Latte'yi omzuna, Duman'ı ise bisikletin sepetine koyarak Antalya'nın her yerini gezdiklerini anlatan Keleş, "Hem benim için spor oluyor hem de kedilerimi gezdirmiş oluyorum. Evden çıkarmadığım günlerde huzursuz oluyorlar. Bisikleti görünce hemen sepetine atlıyorlar. Ben de bisiklete binince Latte sepetten omzuma çıkıyor." dedi.Görenlerin çok şaşırdığını vurgulayan Keleş, şunları söyledi:"Görenler hemen telefonlarına sarılıp bizi görüntülüyor. İnsanlar 'Hiç düşmüyor mu? Kedi orada nasıl duruyor? Tırmalamıyor, zıplamıyor mu? Dikkat et kaçarlar' diyorlar. Bazılar da 'Akrobat mı bu kediler?' diye soruyor. Can dostları küçükken nasıl eğitirseniz büyüdüklerinde de öyle oluyorlar. Ben bisiklette bu şekilde dursunlar diye çok büyük bir çaba sarf etmedim. Yavruyken böyle bindiği için omuzumda rahat ediyor. Orada kendini güvende hissediyor. Ben bu yolculuğumuzu hayvan sevgisi için bir simge görüyorum. Bizi gören bazı insanlar da hayvan sevgisi oluşuyor. Bu durum beni mutlu ediyor."Kedilerini çok sevdiğini dile getiren Keleş, "Omzumda kediyi gören bazı vatandaşlar satın almak istiyor. Onlar benim evlatlarım. Asla satmayı ya da başkasına vermeyi düşünmüyorum." diye konuştu.Köpeklerle iyi anlaşıyorlarKeleş'in komşusu Serhat Han ise maddox ve panzer isimli Blue XL cinsi köpeklerinin Latte ve Duman ile iyi anlaştığını söyledi.Köpeklerinin görüntüsünden dolayı dikkat çektiğini belirten Han, "Köpeklerim iri olduğu için önce korkuyorlar. Aslında bir kedi kadar uysallar. Latte ve dumanın bisiklet turuna bazen biz de eşlik ediyoruz. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlar." ifadelerini kullandı.