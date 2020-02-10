Tüm dünyasının merakla beklediği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü alan Laura Dern dikkatleri çekerken Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi konuları merak edildi.
LAURA DERN KİMDİR?
Laura Dern Doğum Tarihi: 10 Şubat 1967
Laura Dern Kaç Yaşında: 53 yaşında
Laura Dern Nereli: Los Angeles, Kaliforniya, ABD
ABD'li senarist, yapımcı ve oyuncu.
Tam adı Laura Elizabeth Dern'dür. Her ikisi de oyuncu olan Bruce ve Diane Ladd'in kızlarıdır. Mask (1985), Smooth Talk (1985), Mavi Kadife (1986), Vahşi Duygular (1990), Jurassic Park (1993), Citizen Ruth (1996), Ekim Düşü (1999), Benim Adım Sam (2001), Inland Empire (2006), Usta (2012), Aynı Yıldızın Altında (2014) ve Star Wars: The Last Jedi (2017) filmleriyle taınmıştır.
1991 yapımı Rambling Rose filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ve 2014 yapımı Wild filmiyle de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında iki kez Oscar Adayı gösterilmiş; 1993'te Afterburn filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü, 2009'da Recount filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü, 2012'de Enlightened dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü ve Big Little Lies dizisindeki performansıyla 2017'de Üstün Yardımcı Kadın Oyuncu Primetime Emmy Ödülü ile 2018'de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü'nü kazandı.
Marriage Story filmindeki rolüyle 92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) ererken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.
LAURA DERN FİLMOGRAFİ
2021 Jurassic World 3
2020 Breaking News In Yuba County
2019 Marriage Story
2019 Küçük Kadınlar
2019 Soğuk İntikam
2018 Trial by Fire
2018 Öykü
2018 Jeremiah Terminator LeRoy
2017 The Good Time Girls (Kısa Film)
2017 The Black Ghiandola (Kısa Film)
2017 Wilson
2017 Star Wars: Son Jedi
2017 Küçülen Hayatlar
2016 The Founder
2016 Certain Women
2015 Strings
2014 9 Kisses (Kısa Film)
2014 Yenilmez Şampiyon
2014 Yaban
2014 Aynı Yıldızın Altında
2014 99 Ev
2013 Back Beyond (Kısa Video )
2012 Usta
2011 Little Fockers: Deleted Scenes (Kısa Video)
2011 Beastie Boys: Fight for Your Right Revisited (Kısa Film)
2010 Zor Baba 3
2010 Everything Must Go
2009 Tenderness
2008 The Monday Before Thanksgiving (Kısa Film)
2007 More Things That Happened (Video)
2007 Köpeğini Kaybedenler Kulübü
2006 Yalnız Kalpler
2006 Inland Empire
2005 The Prize Winner of Defiance, Ohio
2005 Happy Endings
2004 Aşk Artık Burada Oturmuyor
2002 Goose (Kısa Video – Anlatıcı)
2001 Jurassic Park III
2001 Focus
2001 Benim Adım Sam
2001 Babalar Takımı
2001 Aman Doktor
2000 Dr. T ve Kadınları
1999 Ekim Düşü
1996 Bastard Out of Carolina (Anlatıcı)
1996 Citizen Ruth
1993 Kusursuz Dünya
1993 Jurassic Park
1991 Uçarı Gül
1990 Vahşi Duygular
1989 Fat Man and Little Boy
1988 Haunted Summer
1986 Mavi Kadife
1985 Smooth Talk
1985 Günahlar
1984 Teachers
1983 Grizzly II: The Concert
1982 Ladies and Gentlemen, the Fabulous Stains
1980 Foxes
1974 Alice Doesn't Live Here Anymore
1973 Beyaz Şimşek
Televizyon
2019 Big Little Lies
2018 F Is for Family (Seslendirme)
2017 Unbreakable Kimmy Schmidt
2017 Twin Peaks
2017 The Last Man on Earth
2015 The Mindy Project
2014 Kroll Show
2014 Drunk History
2013 Enlightened
2008 Oyun (TV Filmi)
2003 King of the Hill (Seslendirme)
2002 The West Wing
2002 Damaged Care (TV Filmi)
2001 Within These Walls (TV Filmi)
1999 A Season for Miracles (TV Filmi)
1998 The Larry Sanders Show
1998 The Baby Dance (TV Filmi)
1997 Ellen
1996 The Siege at Ruby Ridge (TV Filmi)
1995 Frasier (Seslendirme)
1995 Down Came a Blackbird (TV Filmi)
1993 Fallen Angels
1992 Afterburn (TV Filmi)
1990 Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Brokenhearted (TV Filmi)
1989 Nightmare Classics
1984 The Three Wishes of Billy Grier (TV Filmi)
1983 Happy Endings (TV Filmi)
1981 Shannon
Yönetmen
2013 Call Me Crazy: A Five Film (TV Filmi)
1994 The Gift (Kısa Film)
Yapımcı
2013 Enlightened
2006 Inland Empire
Televizyon
2002 Damaged Care (TV Filmi)
1995 Down Came a Blackbird (TV Filmi)
Senaryo
2013 Enlightened