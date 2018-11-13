Laurent Blanc: "Bazı Kulüplerden Teklifler Var"

İsmi zaman zaman Fenerbahçe ile de anılan Fransız teknik direktör Laurent Blanc , görev almaya hazır olduğunu açıkladı.

"Bazı güzel kulüplerden teklifler var"

France Football'a konuşan tecrübeli teknik direktör, "Bu kadar uzun süre bir takım çalıştırmamayı ben de planlamamıştım ama bu işte her şey olabiliyor. Tekrar geri dönmeye hazırım. Bazı güzel kulüplerden teklifler de var. Şu an iyi bir proje için bekliyorum." sözlerini kullandı.

"Ben oyumu Varane için veririm"

Son olarak PSG'yi çalıştıran 52 yaşındaki Fransız teknik direktör, Ballon d'Or hakkında konuşurken "Ben oyumu Varane için veririm. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazandı. Benden daha güçlü bir futbolcu. Varane'ı benle kıyaslıyorlar. Bu benim için de çok gurur verici." dedi.