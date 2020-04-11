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Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirmek istediği Fransız çalıştırıcı Laurent Blanc, Türkiye Ligi'nde kariyer yapmayı düşünmüyor.

11.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:37

Fenerbahçe 'nin teknik direktörlük konusunda gündeminde olduğu iddia edilen Fransız Laurent Blanc için flaş bir yorum yapıldı.

ESPN'in haberinde Fenerbahçe'nin Fransız teknik adam Laurent Blanc'ı takımın başına getirmek için çaba sarf ettiği ancak gelişmelerin sarı lacivertlilerin aleyhinde olduğu iddia edildi. Julien Laurens imzalı haberde Fenerbahçe'nin bu konuda isteği olsa bile Blanc'ın Türkiye Ligi'nde çalışmak istemediğinin altı çizildi.

İTALYA VE İNGİLTERE'DE ÇALIŞMAK İSTİYOR

2016'da PSG'deki görevinin sona ermesinin ardından üst düzey Avrupa kulüplerinde çalışmaya devam etme kararı alan Blanc'ın bu konuda aradığını 4 sezondur bulamadığı belirtildi. Haberde ESPN'in kaynaklarının taraflar arasında görüşme olmadığını ve Blanc'ın Fransa'dan Lyon da dahil olmak üzere İtalya ve İngiltere 'de teknik adamlık kariyerini sürdürmek için görüşmeler yaptığı söylendi.

2 yıl Fransa Milli Takımı'nı da çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, Bordeaux ve PSG'de de görev yapmıştı.

Laurent Blanc, Fenerbahçe’de çalışmayı düşünmüyor
Etiketler: Laurent Blanc, Fenerbahçe, İngiltere, Türkiye, Spor
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