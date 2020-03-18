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Lautaro Martinez, Inter Taraftarını Güldürüyor

2018-19 Serie A sezonunda, evinde Parma'yı ağırlayan Inter, oyuna sonradan giren Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 galip geldi. Martinez, maç sonrasında formasını, bu maça İtalya'nın güneyinden gelen ve Martinez oyuna girmeden önce ısınırken onun gol atacağını tahmin eden sıkı Inter taraftarı Stefano'ya hediye etti.

18.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:00
2018-19 Serie A sezonunda, evinde Parma'yı ağırlayan Inter, oyuna sonradan giren Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 galip geldi. Martinez, maç sonrasında formasını, bu maça İtalya'nın güneyinden gelen ve Martinez oyuna girmeden önce ısınırken onun gol atacağını tahmin eden sıkı Inter taraftarı Stefano'ya hediye etti. Lautaro Martinez, Inter Taraftarını Güldürüyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : İtalya Serie A, İtalya, Parma, Spor

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