Lautaro Martinez, Inter Taraftarını Güldürüyor
2018-19 Serie A sezonunda, evinde Parma'yı ağırlayan Inter, oyuna sonradan giren Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 galip geldi. Martinez, maç sonrasında formasını, bu maça İtalya'nın güneyinden gelen ve Martinez oyuna girmeden önce ısınırken onun gol atacağını tahmin eden sıkı Inter taraftarı Stefano'ya hediye etti.
18.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:00
2018-19 Serie A sezonunda, evinde Parma'yı ağırlayan Inter, oyuna sonradan giren Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 galip geldi. Martinez, maç sonrasında formasını, bu maça İtalya'nın güneyinden gelen ve Martinez oyuna girmeden önce ısınırken onun gol atacağını tahmin eden sıkı Inter taraftarı Stefano'ya hediye etti.
Kaynak: Dugout
Etiketler : İtalya Serie A, İtalya, Parma, Spor
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