Lautaro Martinez transferi için gizli görüşme ifşa oldu

İspanyol basını, Barcelona'nın yeni bir yıldız transferi hedefinde olduğunu ve bu ismin gizli tutulan bir operasyon ile gerçekleşeceğini ileri sürdü.

MENAJERİYLE BİR ARAYA GELECEKLER

İddialar Lautaro Martinez'in iki menajerinin Barcelona yöneticileri ile bir araya gelerek ilk görüşmeyi yüz yüze yapacakları yönünde... Katalan yöneticilerin Inter maçı için İtalya'ya gelecek olan Lautaro Martinez'in iki menajeri Beto Yague ve Rolando Zarate ile Milano'da buluşacakları iddiası İspanyol futbol gündemine bomba gibi düştü.

Racing Club'tan 25 milyon euro karşılığında 2 sezon önce transfer edilen Arjantinli 22 yaşındaki golcü, bu sezon Inter'in en büyük kozlarından biri konumunda.

SERBEST KALMA MADDESİ 11 MİLYON EURO

2023'de bitecek sözleşmesinin serbest kalma maddesi 111 milyon euro olan Martinez, İngiliz basını tarafından Manchester Cityli Sergio Agüero'nun varisi olarak adlandırılıyor.

(Sporx)