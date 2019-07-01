01.07.2019 10:58
Haberler» Güncel» Haber

Lavabo borusuna sıkışan 2 yavru kediyi duvarı kırarak kurtardılar

Lavabo borusuna sıkışan 2 yavru kediyi duvarı kırarak kurtardılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kasap dükkanına ait depoda lavabo gideri borusuna sıkışan iki yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kasap dükkanına ait depoda lavabo gideri borusuna sıkışan iki yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Gebze Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi üzerindeki kasap dükkanına ait depoda, lavabo borusundan kedi sesleri geldiğini duyan işletmeciler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede 3 metrelik borunun içerisinde 2 yavru kedi olduğunu tespit etti.

Borunun içinde kedilerin bulunduğu alana duvarı hilti ile kırarak ulaşan ekipler, 2 yavru kediyi dışarı çıkardı. Borunun içerisinden kurtarılan kediler, iş yeri sahibinin çocukları tarafından sahiplenildi. İşletmeciler, kedileri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:28   Hurda otomobiller geçim kaynağı oldu
12:28   İmamoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret
12:28   FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
12:27   Akıma kapılan saksağan, yangına neden oldu
12:27   Engelli çocuklar Bursa'yı tanıyacak
12:27   Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan Engin'in 19 gün sonra cesedi bulundu
12:27   Alanya'da orman yangını (2)