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Lavanta Batman'ın alternatif ürünü olacak

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında 16 ayrı noktada alternatif ürün olarak lavanta bahçeleri kuruldu.

27.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:04
GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında 16 ayrı noktada alternatif ürün olarak lavanta bahçeleri kuruldu.
GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce uygulanan proje kapsamında 385 bin lira bütçeyle çiftçilere dağıtılan lavanta fideleri, Kıra Dağı mesire alanında düzenlenen törenle ekildi.
Vali Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, bir yıldır Batman Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Enstitüsü, Ziraat Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle yaptıkları araştırmalar sonucunda kentin ikliminin lavantaya uygun olduğunu belirlediklerini söyledi.
Kentte ürün çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını anlatan Şahin, bir yıllık bir çalışmanın meyvelerini toplamak için bir araya geldiklerini belirtti.
Batman'da önemli ürünler yetiştiğini, ciddi bir katma değer oluştuğunu ancak ürün yelpazesini artırmak gerektiğini aktaran Şahin, şunları dile getirdi:
"Çünkü bir üründe yaşanabilecek bir olumsuzluk şehrin ekonomisini çok olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla çeşitli ürünlerle gitmek hele ki katma değeri yüksek, dar alanlarda, küçük metrekarelerde yüksek verim veren ürünleri bulmak lazım. Kıraç alanlarda bize verim verecek ürünleri bulmak lazım. Bunun arayışı içerisindeydik."
Ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla ziraat mühendislerini Türkiye'nin birçok iline araştırma yapmaları için gönderdiklerini bildiren Şahin, lavantanın dışında kekik, ada çayı gibi ürünler için de çalışma yürüttüklerini dile getirdi.
Lavantadan verim almaları durumunda çiftçileri yönlendireceklerini ifade eden Şahin, şöyle dedi:
"Bu süreç içerisinde çok çalışmalar yaptık. Sonunda lavantaya ulaştık. Kekik, ada çayı gibi başka aromatik bitkilerin de olabileceği sonucuna ulaştık ama neticede bu bir deneme işidir. Bugün burada bunu yapıyoruz. Bu sene deneme üretimleri yapacağız. Buradan elde edeceğimiz sonuçlara göre önümüzdeki sene çiftçimizi yönlendireceğiz. Biz inanıyoruz ki lavanta Batman'a çok yakışacak ve uyacak bir bitki olacak. Hedefimiz çiftçimizin gelirini artırmak. Birim alanda elde ettikleri ürünü artırabilmek için bu tür çalışmalarımız devam edecek."
İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise, lavanta bahçelerinin Hasankeyf, Gercüş, Kozluk, Sason ve Beşiri ilçelerinde de yaygınlaştırılacağını söyledi.
Kıyas, projenin yüzde 90'ının GAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklendiğini bildirdi.
Çiftçilerden Fatih Doğu da 5 dekarlık alanda lavanta ektiğini, ilerleyen süreçte lavanta yağı işleme tesisi de açmayı planladığını kaydetti.
Lavanta Batman'ın alternatif ürünü olacak

Batman, Güncel

Kaynak: AA


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