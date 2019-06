"Lavanta Kokulu Köy" sezona hazır

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyünde, sezon hazırlıkları tamamlandı.

"Lavanta'nın üssü" olan Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üreticiler sezonu iddialı bir şekilde bekliyor. Bir önceki yıla göre konseptlerini geliştiren üreticiler, yerli ve yabancı misafirlerin köyden mutlu ayrılmalarını sağlamak amacıyla özel çalışmalar yapıyor.

Köyde işletme sayısında artış olurken, hazır hale getirilen pansiyonlar ve yapılan çevre düzenlemeriyle gelen misafirler daha rahat ağırlanacak.

Ziyaretler başladı

Yeni sezonda kaliteyi en üst seviyede tutmak ve "lavanta'nın başkenti" unvanını hakkını vermek isteyen üreticiler, çalışmalardan ziyaretçilerin memnun olacağı düşüncesinde.

Sezona kısa bir süre kalmasına rağmen, erken açan "Lavandula Angustifolia" cinsi lavantalar da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bu bahçelere gelen yerli ve yabancı turistler eşsiz güzellik içerisinde dolaşarak, fotoğraf çektiriyor. Üreticilerden bilgi alan ziyaretçiler, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünü tatma imkanı yakalıyor.

"Sezona bomba gibi hazırız"

Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta lavantasının Türkiye'de ve dünyada marka haline geldiğini söyledi.

"Lavanta Kokulu Köy"ün sürekli kendisini yenilediğini ve geliştirdiğini ifade eden Sağdaş, köyün yeni sezona iyi hazırlandığını belirtti.

Lavanta bahçelerine ziyaretçilerin gelmeye başladığını aktaran Sağdaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Sezona hazırız. Erken açan 'Lavandula Angustifolia' cinsi lavantalarımız ziyaretçi çekmeye başladı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Lavanta Kuyucak için vazgeçilmez. Kuyucak eşittir lavanta. Son yıllarda çiftçilerimiz kırsal turizme alıştılar. Her yıl üzerine bir şey koyarak ilerliyoruz. Gittikçe daha iyisi oluyor. Lavanta'nın Türkiye'de başkenti Kuyucak köyüdür. 3 bin 500 dekarlık alanla lavantayı ve turizmini başlatan yer Isparta'dır. Sezona bomba gibi hazırız."

Üreticilerin ve köy halkının sezon hazırlıklarını heyecan içerisinde tamamladığını ifade eden Sağdaş, gelen misafirlerin bu yılki hizmetten memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Her yıl ziyaretçi sayısı artıyor

Çalışmaların ve görsel güzelliğin her geçen yıl turist sayısına olumlu yönde etki yaptığını vurgulayan Sağdaş,"Yıllar geçtikçe ziyaretçi sayımızda artış oldu. Geçen yıl ziyaretçi sayımız 350 bin civarındaydı. Bu yıl 500 bin ziyaretçimizi bekliyoruz. Amacımız gelen ziyaretçilerimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılmasıdır. Ne kadar mutlu ayrılırlarsa bizde o kadar mutlu olacağız." diye konuştu.

Sağdaş, ziyaretçilerin köye girişlerinde eşsiz güzellikle karşılaşacaklarını devamında ise Anadolu insanın samimiyetine ve misafirperverliğine şahit olacaklarını dile getirdi.

Lavanta bahçelerinin stres ve mutsuzluğa iyi geldiğine değinen Sağdaş, şöyle dedi:

"Gelen insanlar doğal güzellik eşliğinde köyümüze giriş yapacaktır. Köye girdiklerinde Anadolu kültürünü görecekler. Lavantanın görsel şovuyla sakinleşecekler. Mutsuzlukları varsa onu yok edecekler. Köy hayatı ve eşsiz güzellik misafirlerimizi sarmalayacaktır. Bundan emin olabilirler. Köyün sadece girişi değili etrafı da güzel. Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan insanlar şehir hayatının stresini burada arındırabilirler. Burada memnun olarak ayrılacaklarından eminim."

Kuyucak köyü muhtarı ve üretici Gürol Yılmaz ise sezonun tam anlamıyla başlamamasına rağmen günlük 3 bin civarında misafir ağırladıklarını kaydetti.

Yılmaz, sezona iyi hazırlandıklarını ve bu sene ziyaretçi sayısında artış beklediklerini belirterek, "Şu anda tur firmaları iletişime geçti. Bir sıkıntımız yok. Köylülerimiz lavanta demetlerinin siparişlerini almaya başladı. Bu demetleri büyükşehirlere gönderecek. Misafirlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

