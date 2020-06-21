Lavanta tarlaları misafirlerini ağırlamaya başladı

Tekirdağ'da fotoğrafseverlerin ilgi odağı olan rengarenk lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya başladı.

21.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:02
Tekirdağ'da fotoğrafseverlerin ilgi odağı olan rengarenk lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya başladı.
Fotoğraf tutkunları, lavanta tarlalarındaki güzellikleri karelerine yansıtırken, Kovid-19 tedbirlerine de uyarak maske takıyor.
Bazı vatandaşlar da mor tarlalarda fotoğraf çektirmek için bölgeye geliyor.
Bölgeyi ziyaret eden Reyhan Özen, AA muhabirine, Tekirdağ'daki bu güzelliklerin arasında fotoğraf çektirmenin çok güzel olduğunu söyledi.
Salgın sürecinde pek dışarıya çıkmadıklarını belirten Özen, "Normalleşme sürecinde tedbirlerimizi alarak dışarı çıkıyoruz. Burada böyle bir tarla vardı, arkadaşlarla fotoğraf çektirmeye geldik. Burası harika, herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.
Arkadaşlarının fotoğraflarını çeken Erdi Keskin de başka şehirlerden gelenlerin de lavanta tarlalarını ziyaret ettiklerini ifade etti.
Lavanta tarlalarının adeta doğal bir stüdyo olduğunu vurgulayan Keskin, "Sürekli arkadaşlarla fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Burasını da yeni keşfettik ve harika bir yer. Bu güzellikleri ölümsüzleştirmek bizi çok sevindirdi." diye konuştu. Lavanta tarlaları misafirlerini ağırlamaya başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Keskin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Haber
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Son dakika: Yerli otomobil 2022’nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi Haber
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Haber
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Haberler››Güncel››Lavanta tarlaları misafirlerini ağırlamaya başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: "Ankara Garı'nda yolcuları 'göç kareleri' uğurluyor" - Haber 17:26: Kemer'de sokak sokak Babalar Günü kutlaması - Haber 17:25: İngiltere'nin, yasağa rağmen Suudi Arabistan'a silah satmayı sürdürdüğü iddia edildi - Haber 17:24: Öğrenciler sınavla seçiliyor - Haber 17:23: 20 gün evli kaldığı şehit eşinin kabri başından ayrılamadı - Haber 16:43: Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti - Haber 15:51: Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi - Haberler 15:36: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber