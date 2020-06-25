Lavanta tarlasında fotoğraf etkinliği

Edirne'de bir girişimciye ait lavanta tarlasında 90 fotoğrafçının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

25.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:03
Edirne'de bir girişimciye ait lavanta tarlasında 90 fotoğrafçının katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) işbirliğiyle Selin ve Yasin Deniz çiftinin Orhaniye köyündeki lavanta tarlasında düzenlenen etkinliğe 90 fotoğrafçı katıldı.
Tarla girişinde etkinliğe katılanların ateşleri görevlilerce ölçüldü ve maske dağıtıldı.
Etkinlikte birbirinden renkli kıyafetlerle lavantaların arasında dolaşan modeller, fotoğrafçılara poz verdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde tarımla uğraşan girişimciler tarafından yetiştirilen lavantanın ekonomik anlamda ciddi bir değer olduğunu söyledi.
Lavanta tarlalarıyla fotoğraf sanatçılarını buluşturduklarını belirten Soytürk, "Geçen hafta Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün lavanta tarlasında pandemi tedbirleri alınarak vatandaşlarımızla buluşmuştuk. Bugün de bir girişimcimizin tarlasında EFOD üyesi fotoğrafçıları eşsiz güzelliklerle buluşturduk. Güzel bir etkinlik. Katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
Soytürk, önümüzdeki hafta ayçiçeği tarlalarında da benzer bir etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.
Doğal fotoğraf stüdyosu niteliğindeki lavanta tarlalarında önümüzdeki yıl festival havasında bir program düzenlemek istediklerini ifade eden Soytürk, "Geçen yıl lavanta tarla günleri etkinliklerinde 60 bin ziyaretçimiz vardı. Önümüzdeki yıl Kovid-19 süreci olmayacak inşallah. Daha güzel bir etkinlikle 100 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Hem ekonomik anlamdaki katma değeri hem turizm anlamındaki değeriyle, Balkanlardan gelecek yabancı turistlerle beraber güzel bir lavanta etkinliği yapacağız." diye konuştu.
Tarla sahibi Yasin Deniz de tarlalarında fotoğraf etkinliği düzenlenmesinden memnun olduklarını belirterek, benzer proğramlara her zaman hazır olduklarını kaydetti. Lavanta tarlasında fotoğraf etkinliği

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için ’Öcü’ diyen Hülya Avşar’a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Fatura tahsilatları 1 Temmuz’dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek Haber
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Kastamonu’daki 514 yıllık Nasrullah Camii’ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan’daki uçak kazasının nedeni ’koronavirüs’ çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Haberler››Güncel››Lavanta tarlasında fotoğraf etkinliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:37: Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulundu - Haber 11:37: Şanlıurfa'da alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi - Haber 11:37: Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Europol raporundaki PKK atıflarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 11:35: Muhtar, diktiği 10 bin fidanla köyünü yeşillendirdi - Haber 11:35: Trabzon'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi - Haber 11:18: Avrupa'da fedakarlığımızın farkında olan biri var: Türkiye çok yardım etti, minnettarız - Haber 11:00: Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek - Haber 10:31: Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi - Magazin 10:25: Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi - Haber 09:44: Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi - Magazin