Lavantalar bahçeden sağlık çalışanları için hasat edildi

Edirne'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarlıklarını esirgemeyen sağlık çalışanlarına minnet duygusu lavanta demetleriyle dile getirildi.

19.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:45
Edirne'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarlıklarını esirgemeyen sağlık çalışanlarına minnet duygusu lavanta demetleriyle dile getirildi.
Kentte önemli turizm destinasyonu haline gelen ve binlerce turist çeken Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait lavanta bahçelerinde bu yıl salgın önlemleri kapsamında program düzenlenmedi. Bahçeler kontrollü olarak ziyaretçilere açıldı.
Bahçelerdeki lavantaların bir kısmı, salgında fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına şükran duygularını iletmek için hasat edildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Edirne'yi Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu sepetlerdeki lavanta demetleriyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine geldi.
Poliklinikler dolaşılarak doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına lavanta demetleri takdim edildi.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü, Edirne Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı İshak Yıldırım da etkinlikte yer aldı.
"Çalışma enerjisi aşıladıkları için teşekkür ediyorum"
İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, bu güzel ve sembolik teşekkürün çok anlamlı olduğunu söyledi.
Lavantanın güzellikleri simgelediğini belirten Kalkan, şunları kaydetti:
"Mücadelenin yürütülmesinde bütün kurumlarımızın birlikte birbirini hissedişleri, bir vücut gibi hareket edişleri övüncümüz oldu. Lavanta jesti için, arkadaşlarımıza bir moral takviyesi anlamında getirip takdim ettikleri için, bizi tazeledikleri için ve yeni dönemde bir çalışma enerjisi aşıladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Bütün sağlık çalışanlarımıza bu sıcak yaz gününde o tulumlar içinde yoğun bakımlarda, polikliniklerde, acillerde sırtlarından akan terler hatırına hepsine çok müteşekkiriz. Onlar olmasaydı ülkemiz bu mücadeleyi yüz akıyla yürütemezdi. Tüm sağlık çalışanlarına şükran duygularımı, saygılarımı iletiyorum."
Kalkan, koronavirüsle mücadele sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yönetimi ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in liderliğinde güzel eş güdüm örnekleri sergilediklerini dile getirdi.
Soytürk ve Tülek de sağlık çalışanlarının haklarının asla ödenemeyeceğini belirterek, teşekkürlerini iletti. Lavantalar bahçeden sağlık çalışanları için hasat edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Elazığ’da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse’nin Emre Belözoğlu’yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Haber
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye’yle ilgili kararından geri adım attı Haber
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Haberler››Güncel››Lavantalar bahçeden sağlık çalışanları için hasat edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:21: Fatih'te, Gürcistan'lıyı "Polisim" diyerek dolandıran İran'lı kamerada - Haber 11:21: Mersin'de seyir halindeki araç yandı - Haber 11:21: Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin... - Haber 11:21: Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor - Haber 11:21: Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji... - Haber 11:04: Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu - Magazin 10:54: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı - Haber 10:54: Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti - Haber 10:19: Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek - Ekonomi 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber