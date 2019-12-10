Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı

Zonguldak'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli gözaltını alındı. 130 gram uyuşturucu maddeyi lavaşa sarıp saklamaya çalışan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı.
ÇİĞ KÖFTE SÜSÜ VERDİ
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyi çiğ köfte lavaşına sarılı vaziyette gizlemeye çalışan T.B, yakalandı. Çiğ köfte süsü verilerek lavaşa saklanan 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. T.B, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.