Lavinya Filmi
Lavinya filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lavinya filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
17.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:57
Lavinya, üniversiteden beri ilişkileri süren Can ve Ezgi çiftiyle iki kez düşük yaptıktan sonra yeniden hamile kalan Elif'in hayatlarının kesişmesi sonrası gelişen olayları konu ediniyor.
Yönetmen: Can Varol
Senaryo: Can Varol
Oyuncular: Pelin Bölükbaş, Eser Karabil, Şahin Sancak, Çiğdem Aksüt, Anıl Can Yılar, Eylül Ezgi Yılmaz
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Lavinya
Yapımcı Firma: Bircan Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 01.05.2020
Lavinya Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen: Can Varol
Senaryo: Can Varol
Oyuncular: Pelin Bölükbaş, Eser Karabil, Şahin Sancak, Çiğdem Aksüt, Anıl Can Yılar, Eylül Ezgi Yılmaz
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Lavinya
Yapımcı Firma: Bircan Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 01.05.2020
Lavinya Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Sinema
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