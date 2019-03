Lavrov'dan Golan Tepeleri Açıklaması

Kaynak: İHA

Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için Antalya 'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı ABD 'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, ABD'nin İsrail 'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması kararına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov yaptığı açıklamada "Bilinçli olarak 'ben her şeyi yaparım' göstergesidir. Her türlü uluslararası ilişkiler ihlal edilmekte, çiğnenmekte Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu çözüm sürecine ve kararına aykırı bir davranıştır" dedi.(İHA)