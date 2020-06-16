Lavrov: "Geriye kalan tek şey, Libya'da tarafları masaya oturma ve anlaşmaya başlamaya ikna etmek"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın Libya'da tarafların masaya oturması için çalıştığını bildirdi.

16.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:36
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın Libya'da tarafların masaya oturması için çalıştığını bildirdi.
Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Moskova'da bakanlıkta görüştü.
Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin İran nükleer anlaşmasının katılımcılarının İran'a olan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engellemeye ve İran'ı cezalandırmaya çalıştığını söyledi.
Lavrov, bu girişimin uluslararası hukuk kuralları açısından uygun bulunmadığını vurguladı.
"Üçlü liderler zirvesi yapılması konusunda anlaştık"
Suriye meselesiyle ilgili Astana formatında Tahran'da üçlü liderler zirvesi yapılması konusunda anlaştıklarını aktaran Lavrov, henüz bu konuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herhangi bir tarih belirlenmediğinin altını çizdi.
Lavrov, yüz yüze yapılacak liderler zirvesine kadar video konferans yöntemiyle zirve yapılmasını desteklediklerini belirterek, bu hususta hızlı bir şekilde tarih konusunda anlaşacaklarını ve bunu açıklayacaklarını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in anayasa hazırlık komitesini toplamasından önce bu zirvenin yapılabileceğini ifade etti.
"Geriye kalan tek şey, anlaşmaya başlamaya ikna etmek"
Libya'da çatışmanın bütün taraflarıyla görüşülmesi gerektiğini savunan Lavrov, masada yapay ön şartlar bulunmadan müzakerelerin sağlanması ve anlaşmaya varılması gerektiğini dile getirdi.
Lavrov, Libya meselesiyle ilgili sonucu olmayan pek çok anlaşma ve konferans yapıldığına dikkati çekerek, Berlin Konferansı katılımcılarının bu tecrübeyi dikkate alacağını umduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Geriye kalan tek şey, Libya'da tarafları masaya oturma ve anlaşmaya başlamaya ikna etmek. Biz, Türk ortaklarımızla temas halinde bununla meşgulüz." ifadesini kullandı.
Zarif: "Üç ülkenin lideri, sanal ortamda zirve gerçekleştirecek"
İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Türkiye, İran ve Rusya'nın Astana formatında çevrim içi liderler zirvesi düzenleyeceğini belirterek, bunun ağustosa kadar gerçekleşebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Şartlar netleşir netleşmez zirve tarihi açıklanacak. Astana zirvesini öncelikli olarak sanal ortamda gerçekleştireceğiz ardından yüz yüze yapacağız. Bugün Lavrov'dan Astana formatında çevrim içi görüşme konusunda onay aldım. Dün de aynı şekilde Türk Dışişleri Bakanından (Mevlüt Çavuşoğlu) onay aldım. Bu yüzden üç ülkenin lideri, sanal ortamda zirve gerçekleştirecek."
Zarif, Libya meselesiyle ilgili de "Türkiye ve Rusya, Libya'daki çatışmaları sona erdirmek için çabalıyor. Biz bu çabaları destekliyoruz. Libya'daki meşru yönetimin bu suretle Libya halkına huzur getireceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Lavrov: ’Geriye kalan tek şey, Libya’da tarafları masaya oturma ve anlaşmaya başlamaya ikna etmek’

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Libya, Güncel, Haber

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