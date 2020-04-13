Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile Afganistan ve Yemen krizini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

13.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:54
Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile Afganistan ve Yemen krizini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölge devletlerinin rolü dikkate alınarak Afganistan 'da gelişen olaylar dahil uluslararası güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Açıklamada, her iki bakanın Birleşmiş Milletlerin (BM) son önerisi ışığında, Yemen'deki krizin çözülmesi yönündeki çabaların yoğunlaştırılması beklentilerine değindiği kaydedildi.
Görüşmede, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinin tedarikine ilişkin kısıtlamaları içeren yasa dışı tek taraflı yaptırımların reddedilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede çok taraflı koordinasyon konuları ele alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Rusya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile Afganistan ve Yemen krizini görüştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:41: Leylekler, Sındırgı Belediye binası çatışındaki yuvalarına geldi - Haber 16:41: Gedizli hayırsever iş adamı 2 bin adet gıda paketi dağıttı - Haber 16:40: Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ziyarete kapatıldı - Haber 16:40: Hatay'da polisler küçük kızın oyun hamuru isteğini geri çevirmedi - Haber 16:38: Gaziosmanpaşa Belediyesinden sağlık çalışanlarına meyve ikramı - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler