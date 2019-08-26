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Lavrov: "Rus hava kuvvetleri ve Suriye rejimi hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Rusya tarafından desteklenen Esad rejiminin İdlib'e yönelik operasyonlarının hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini açıkladı.

26.08.2019 13:30 Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Rusya tarafından desteklenen Esad rejiminin İdlib'e yönelik operasyonlarının hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Esad rejiminin Rusya Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Han Şeyhun'un kontrolünü almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İdlib mutabakatı çerçevesinde yapılan anlaşmalara değinen Lavrov, "Han Şeyhun ve çevresi de dahil olmak üzere İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yaşananlara gelirsek, desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Hatırlatmak isterim ki herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını sayın Vladimir Putin defalarca söyledi" ifadelerini kullandı.

(İHA)


Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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