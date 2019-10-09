Haberler » Politika » Lavrov: 'Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı'

Lavrov: "Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı" dedi.

09.10.2019 12:52Lavrov:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan temasları sırasında yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, Rus Bakan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı" açıklamasını yaptı. Rusya'nın Şam ve Kürtlere sorunların çözümü için Suriye'deki Kürtler ve Şam'la temas kurduğunu kaydeden Lavrov, "Şam yetkilileri ve Kürt temsilcilerden bu tür bir diyaloğa hazır olduklarını duyduk. Biz diyaloğun başlamasına maksimum düzeyde katkıda bulunmaya hazırız. Diğer başlıca aktörlerin de bunu desteklemesini umuyoruz" diyerek istikrarın ancak bu şekilde çözüleceğine inandığını dile getirdi. - NURSULTAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
14:47 Chp'li salıcı: türkiye yeni bir seçim sürecine giriyor
14:46 Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü
14:42 Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda...
14:39 Bakan soylu türkiye terör karşıtı politikalarında en başından beri samimi ve kararlıdır
14:29 Çavuşoğlu: "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak"
14:33 Chp'den yargı paketine şerh
14:18 İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ'ın da PKK'nın da YPG'nin de patronu aynıdır"
9.10.2019 15:05:07